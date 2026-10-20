Dokumentation
Japans Nordinsel – Einmal quer durch Hokkaido
In der Millionen-Metropole Sapporo beginnt die Reise quer durch die nördliche Hauptinsel Japans Hokkaido. Die Stadt ist das Zentrum des Schienenverkehrs auf der Insel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 18:15 - 18:45 Uhr
Die Fahrt geht zuerst in die Hafenstadt Otaru, in der es ein ungewöhnliches Eisenbahnmuseum gibt. Es hat eine der größten Sammlungen von Schneepflügen - Hokkaido ist eines der Schneereichsten Gebiete Japans.
Mit dem Lavendel-Express fährt das Filmteam zu den Blumenfeldern Furanos. Der Zug ist nur in den Sommermonaten während der Blütezeit des Lavendels unterwegs. Weiter geht es ins Landesinnere, die Region ist dünn besiedelt, die Wälder scheinen fast undurchdringlich. Künstliche Tunnel schützen die Strecke vor Schneeverwehungen.
In den abgelegenen Gebieten sind fast nur noch Nahverkehrszüge eingesetzt, mit denen es über traumhafte Strecken am Meer entlang in den Fischerort Akkeshi im Osten Hokkaidos geht.