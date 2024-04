Dokumentation

Japan erleben

Eine Begegnung mit einer angehenden Geisha, Sumoringen in Tokio und eine Teezeremonie in Kyoto: Nina Heins und Felix Leichum sind auf Zugreise durch Japan. Sie überqueren in Tokio die Alle-gehen-Kreuzung von Shibuya und lernen in Kōya-San bei einer Tempelübernachtung das religiöse Japan kennen. Entspannung finden sie in Onsen - den heißen Quellen des Landes.

Datum: 13.05.2024