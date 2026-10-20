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Die Bahnlinie von Hakodate nach Sapporo führt über weite Strecken am Meer entlang

Dokumentation

Hokkaido – Von Hakodate nach Sapporo

Hokkaido, die nördliche Hauptinsel Japans, ist vor allem geprägt durch Nationalparks mit Vulkanen und Seen. Die Reise beginnt ganz im Süden, in der Hafenstadt Hakodate.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.11.2026
17:45 - 18:15 Uhr

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Reisedoku

Reise

Die Stadt ist das Tor zu Hokkaido und beliebt bei Eisenbahnfans. Das JR-Hotel der Japan Rail Hotel Group ist nicht nur mit Eisenbahn-Memorabilia dekoriert, es gibt auch ein Zimmer mit einem Original-Lehrführerstand, auf dem man sich als Lokführer versuchen kann.

Bevor es nach Sapporo geht, nimmt das Filmteam einen Ausflugszug nach Kikonai. Die Strecke führt fast immer am Meer entlang. Das Besondere: An Bahnhöfen unterwegs servieren Einheimische lokale Spezialitäten - ganz nach dem Motto "Futtern bis zum Umfallen".

Mit dem Diesel-Express-Zug geht es schließlich nach Sapporo. Auf dem Weg liegt der Onuma-Quasi-Nationalpark mit seinen Seen, über weite Teile fährt auch dieser Zug am Meer entlang, bevor er die 1,9 Millionen Metropole Sapporo erreicht.

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