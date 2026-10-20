Dokumentation
Hokkaido – Von Hakodate nach Sapporo
Hokkaido, die nördliche Hauptinsel Japans, ist vor allem geprägt durch Nationalparks mit Vulkanen und Seen. Die Reise beginnt ganz im Süden, in der Hafenstadt Hakodate.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 17:45 - 18:15 Uhr
Die Stadt ist das Tor zu Hokkaido und beliebt bei Eisenbahnfans. Das JR-Hotel der Japan Rail Hotel Group ist nicht nur mit Eisenbahn-Memorabilia dekoriert, es gibt auch ein Zimmer mit einem Original-Lehrführerstand, auf dem man sich als Lokführer versuchen kann.
Bevor es nach Sapporo geht, nimmt das Filmteam einen Ausflugszug nach Kikonai. Die Strecke führt fast immer am Meer entlang. Das Besondere: An Bahnhöfen unterwegs servieren Einheimische lokale Spezialitäten - ganz nach dem Motto "Futtern bis zum Umfallen".
Mit dem Diesel-Express-Zug geht es schließlich nach Sapporo. Auf dem Weg liegt der Onuma-Quasi-Nationalpark mit seinen Seen, über weite Teile fährt auch dieser Zug am Meer entlang, bevor er die 1,9 Millionen Metropole Sapporo erreicht.