Grüne Insel im Taifun - Taiwan

In den vergangenen Jahren kommt hinzu, dass die natürlichen Reichtümer Taiwans vermehrt geschätzt - und geschützt - werden. War die Tierwelt Taiwans vor etwa 20 Jahren selbst in den entlegensten Wäldern gefährdet wie nie zuvor, geht es seit damals jedoch bergauf. Ein Fünftel der Insel steht heute unter Naturschutz. Zehntausende Zugvögel und Hunderttausende Schmetterlinge rasten in geschützten Tälern, und in Gefangenschaft gezüchtete Formosa-Lachse werden wieder in den Flüssen ausgesetzt, sodass sich der Bestand in fünf Jahren verzehnfacht hat. Mehr Wissenschafter als je zuvor erforschen nun die abgelegenen Gebirgsregionen Taiwans und entdeckten erst vor kurzer Zeit eine Reihe von neuen Arten - darunter einen Marder, einen Maulwurf und vier Fledermausarten.