Grenzgeschichte(n) Zwei Städte - Eine Kulturhauptstadt: Görz

Das auffällige Logo GO! 2025 vor dem modernen Stadtbild von Nova Gorica steht sinnbildlich für die grenzüberschreitende Kulturhauptstadt Nova Gorica/Gorizia.

Quelle: ORF

"GO borderless" lautet das Motto für das gemeinsame kulturelle Jahresprogramm. Große Namen sollen von offizieller Seite her kulturaffine Besucher in die heurige Kulturhauptstadt locken. Aber es sind vor allem auch zahlreiche lokale Kunstschaffende und kleinere Initiativen, die ihren Blick auf die Kulturhauptstadt vermitteln.



Oft ist es ein Blick in die Vergangenheit, verbunden mit Hoffnungen für die Zukunft. Die Produktion "Grenz-Geschichte(n)" geht anhand der Erzählungen verschiedener Protagonisten aus Slowenien und Italien der "Seele" der Menschen auf die Spur, die in den beiden Städten leben. Diese Dokumentation soll nach einem kurzen Streifzug durch die gemeinsame geschichtliche Vergangenheit zum Ausdruck bringen, wie die Bewohner der Städte Gorizia und Nova Gorica aktuell gemeinsam an ihrem Auftritt als Kulturhauptstadt 2025 arbeiten.



Wirtschaftlich, kulturell und touristisch wird durch Besucher aus Nah und Fern in der gesamten Region ein Aufschwung erwartet. Die Dokumentation zeigt aber auch wo sich - abseits der anlassbezogenen Euphorie - Synergien für die Zukunft ergeben können. Auch die Rolle der Kärntner Seite - mit Klagenfurt am Wörthersee als Partnerstadt, und einem Beitrag aus dem Kultursektor mit der von Armin Guerino gestalteten Ingeborg-Bachmann-Kuppel - wird in diesem Zusammenhang verdeutlicht.