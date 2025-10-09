Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Grenzgeschichte(n) Zwei Städte - Eine Kulturhauptstadt: Görz
Ausblick von der Burg über Görz

Dokumentation

Grenzgeschichte(n) Zwei Städte - Eine Kulturhauptstadt: Görz

Gleich zwei Gründe zu feiern haben heuer drei Städte im Alpen-Adria-Raum, die eine jahrelange Freundschaft verbindet. Klagenfurt am Wörthersee hat insgesamt 15 Partnerstädte, darunter auch Görz/Gorizia in Friaul Julisch Venetien und Neugörz/Nova Gorica in Slowenien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.10.2025
11:55 - 12:20 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise

2025 feiert die Städtepartnerschaft Klagenfurt-Görz-Nova Gorica ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum.

Die einst geteilte und wiedervereinte Stadt Görz, die auf italienischem Staatsgebiet liegt und ihre "Schwesternstadt" Nova Gorica sind heuer - neben Chemnitz in Deutschland - auch gemeinsam Europäische Kulturhauptstadt.

Großes türkisfarbenes Schriftzeichen GO! 2025 vor moderner Architektur in Nova Gorica, Symbol der europäischen Kulturhauptstadt 2025
Das auffällige Logo GO! 2025 vor dem modernen Stadtbild von Nova Gorica steht sinnbildlich für die grenzüberschreitende Kulturhauptstadt Nova Gorica/Gorizia.
Quelle: ORF

"GO borderless" lautet das Motto für das gemeinsame kulturelle Jahresprogramm. Große Namen sollen von offizieller Seite her kulturaffine Besucher in die heurige Kulturhauptstadt locken. Aber es sind vor allem auch zahlreiche lokale Kunstschaffende und kleinere Initiativen, die ihren Blick auf die Kulturhauptstadt vermitteln.

Oft ist es ein Blick in die Vergangenheit, verbunden mit Hoffnungen für die Zukunft. Die Produktion "Grenz-Geschichte(n)" geht anhand der Erzählungen verschiedener Protagonisten aus Slowenien und Italien der "Seele" der Menschen auf die Spur, die in den beiden Städten leben. Diese Dokumentation soll nach einem kurzen Streifzug durch die gemeinsame geschichtliche Vergangenheit zum Ausdruck bringen, wie die Bewohner der Städte Gorizia und Nova Gorica aktuell gemeinsam an ihrem Auftritt als Kulturhauptstadt 2025 arbeiten.

Wirtschaftlich, kulturell und touristisch wird durch Besucher aus Nah und Fern in der gesamten Region ein Aufschwung erwartet. Die Dokumentation zeigt aber auch wo sich - abseits der anlassbezogenen Euphorie - Synergien für die Zukunft ergeben können. Auch die Rolle der Kärntner Seite - mit Klagenfurt am Wörthersee als Partnerstadt, und einem Beitrag aus dem Kultursektor mit der von Armin Guerino gestalteten Ingeborg-Bachmann-Kuppel - wird in diesem Zusammenhang verdeutlicht.

Ein Film von Iris Hofmeister-Bulgarelli.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.