Dokumentation

Gernstl unterwegs nach Jesolo (2/3): Von Kärnten nach Triest

Gemeinsam mit Kameramann Hans Peter Fischer und Tonmann Stefan Ravasz geht es für Reporter Franz X. Gernstl in der zweiten Folge von Kärnten nach Triest. Dabei pflegen die Drei im roten Bus eine recht undisziplinierte Art des Reisens. Das Ziel im Auge, aber stehenbleiben, wo es gefällt. Velden am Wörthersee ist der Partyhotspot in Kärnten. Die Klientel ist nicht mehr ganz so nobel wie zu Zeiten, als Omar Sharif und Brigitte Bardot hier Urlaub gemacht haben. Aber an der Promenade vor dem berühmten Schloss am Wörthersee tummelt sich immer noch illustres Publikum.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 26.08.2023