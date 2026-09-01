Dokumentation
Georgien erleben
Bizarre Wüstenlandschaften, traumhafte Wanderregionen im Kaukasus und die quirlige Hauptstadt Tiflis: Die Filmemacher Nina Heins und Felix Leichum sind unterwegs in Georgien.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.09.2026
- 17:00 - 17:45 Uhr
Georgien ist so groß wie Bayern, hat aber unfassbar viel zu bieten. Nina und Felix reisen einmal durchs Land: von der Schwarzmeerküste bis an den südöstlichsten Zipfel – fast bis zur Grenze von Aserbaidschan – in den Waschlowani-Nationalpark.