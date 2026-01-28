Gardasee für Genießer

Hauptnavigation

Moderatorin Judith Rakers entdeckt neben den touristischen Highlights auch die ruhigeren, ursprünglichen Orten, die noch nicht so überlaufen sind. Auf ihrer Reise ist sie – ganz nach italienischer Art - mit der Vespa unterwegs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.02.2026
16:00 - 17:30 Uhr

Die "Strada della Forra" mit ihren Felsdurchbrüchen und besonders engen Stellen ist dabei ein ganz eigenes Abenteuer – Daniel Craig alias James Bond lieferte sich dort eine wilde Verfolgungsjagd.

Der Gardasee – größter See Italiens und Sehnsuchtsziel vieler Urlauber aus Deutschland. Zwischen Alpen und Poebene gelegen bietet die Region im Süden Badespaß und das typische Dolce Vita.

In den Bergen im Norden warten Action und Abenteuer und teils wilde Natur. Einmal am Lago di Garda, immer am Lago di Garda, heißt es. Kein Wunder, dass der See besonders im Sommer die Touristen anzieht, besonders im touristischen Hotspot, der Halbinsel Sirmione.

Bei einer Bootstour geht es für Judith entspannter zu. Auf dem Weg über den See fährt sie auch zu einem Wasserfall, der nur von der Seeseite besichtigt werden kann. Und als Highlight der Reise verrät Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze am Lago, ihrer zweiten Heimat.

