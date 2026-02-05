Dokumentation
Familieninsel Föhr
„Friesische Karibik“ nennen die Insel-bewohner ihre Heimat Föhr. Und Karibikfeeling erlebt auch der Fernsehmoderator Daniel Aßmann beim Sonnenuntergang zu Reggae-Klängen direkt am Meer.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 11.03.2026
- 13:15 - 14:00 Uhr
Die langen Sandstrände im Süden der zweitgrößten deutschen Nordseeinsel begeistern nicht nur Badefreunde, Kiter und andere Wassersportler: Für Familien mit Kindern gehört zum Beispiel eine Wattwanderung und eine Bootsfahrt zu den Seehundbänken zu gelungenen Ferien.
Dagegen steuern Kunstbegeisterte das „Museum Kunst der Westküste“ in Alkersum an. Und Natur- und Vogelfreunde schätzen das ruhige Marschland im Norden, das zum „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ gehört.
Zeichen der langen Walfangtradition findet Daniel Aßmann währenddessen auf „sprechende Grabsteinen“, im Friesenmuseum und in den reetgedeckten Kapitänshäusern im Dörfchen Nieblum. Die prunkvollen Jugendstilvillen im Seebad Wyk erinnern an die Zeit, als Christian VIII. von Dänemark Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinem Hofstaat den Sommer dort verbrachte.