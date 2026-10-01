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Am Strand von Swinoujsce

Dokumentation

Expedition Oder – Der unbekannte Fluss

Die Oder ist mehr als ein Grenzfluss. Mit einem himmelblauen Robur-Bus folgt ein Filmteam ihrem Lauf und entdeckt Menschen, Orte und Geschichten zwischen Tschechien und Ostsee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.10.2026
16:00 - 17:30 Uhr

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Reisedoku

Reise

Von der Quelle im mährischen Odergebirge führt die Reise durch Schlesien, vorbei an Hochwasserschutzanlagen, alten Häfen und Breslau. Dabei zeigt sich die Oder als historischer Kulturraum und Verbindung zwischen Polen und Deutschland.

Eine filmische Reise entlang der Oder von der Quelle bis zum Stettiner Haff. Sie führt nach Wrocław in Breslau, nach Eisenhüttenstadt und Stettin und zu Menschen beiderseits des Flusses.

Erzählt werden Geschichten über Veränderungen, Begegnungen und eine Landschaft, die Deutschland und Polen bis heute verbindet.

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