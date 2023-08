Dokumentation

Erlebnisreisen: Polen - Roadtrip von Nord nach Süd

Segeln auf der Ostsee, Klettern in der Hohen Tatra - und dazwischen jede Menge Kultur. Der Roadtrip in Polen führt von der Küste im Norden bis in die Berge an der Grenze zur Slowakei. Es geht nach Danzig, Warschau und Krakau, zu Ritterburgen und in die spektakulären Tiefen eines Salzbergwerks. Den Schlusspunkt der Reise bildet eine Klettertour vor der Kulisse des Tatra-Gebirges.

Datum: 17.09.2023