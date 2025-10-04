Dokumentation
Erlebnisreisen: Polen
Segeln auf der Ostsee, Klettern in der Hohen Tatra - und dazwischen jede Menge Kultur. Der Roadtrip in Polen führt von der Küste im Norden bis in die Berge an der Grenze zur Slowakei.
- 04.10.2025
- 06:00 - 06:20 Uhr
Es geht nach Danzig, Warschau und Krakau, zu Ritterburgen und in die spektakulären Tiefen eines Salzbergwerks. Den Schlusspunkt der Reise bildet eine Klettertour vor der Kulisse des Tatra-Gebirges.