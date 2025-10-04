Hauptnavigation

Erlebnisreisen: Polen

Segeln auf der Ostsee, Klettern in der Hohen Tatra - und dazwischen jede Menge Kultur. Der Roadtrip in Polen führt von der Küste im Norden bis in die Berge an der Grenze zur Slowakei.

Datum:
Datum:
Sendetermin
04.10.2025
06:00 - 06:20 Uhr

Es geht nach Danzig, Warschau und Krakau, zu Ritterburgen und in die spektakulären Tiefen eines Salzbergwerks. Den Schlusspunkt der Reise bildet eine Klettertour vor der Kulisse des Tatra-Gebirges.

