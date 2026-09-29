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Eine rosa Pflanze vor dem Meer.

Dokumentation

Eine Reise in den Südosten Portugals

Die Reise durch Portugals Südosten beginnt in der Provinz Alentejo - eine Gegend, in der das ursprüngliche, bäuerliche Portugal bis heute überlebt hat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.10.2026
14:00 - 14:45 Uhr

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Reisedoku

Reise

Die Filmautorin Katja Devaux besucht die geschichtsträchtigen alten Städtchen Evora und Monsaraz, entdeckt geheimnisvolle Megalith-Kreise zwischen riesigen Korkeichen und befährt den größten Stausee Europas an der Grenze zu Spanien.

200 Kilometer südlich trifft Portugal dann auf den Atlantik. Die Algarve-Küste gehört zu den beliebtesten Zielen für sonnenhungrige Touristen. Ihr Ostteil allerdings ist noch immer ein Geheimtipp - obwohl er mit einer einmaligen Lagunenlandschaft, großen Naturschutzgebieten, vorgelagerten Inseln und viel weniger Trubel aufwarten kann als andere Abschnitte.

Per Boot geht es hinaus in die Lagune Ria Formosa. Katja Devaux trifft Austernzüchter und Leuchtturmwärter, probiert die Genüsse der Küste und genießt den entspannten Sommer an der Ost-Algarve.

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