Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

Quell-Becken der Bodensee- Wasserversorgung Sipplingen

Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Doch der Bodensee ist anderseits ein wichtiger Trinkwasserspeicher insbesondere für Süddeutschland. Daher hat der Schutz des Wassers bereits seit 1959 oberste Priorität. Damals haben Österreich, die Schweiz und Deutschland die internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) gegründet, mit dem Ziel Belastungen festzustellen und die Entwicklung des Bodensees durch regelmäßige Untersuchungen zu dokumentieren. Glich der Bodensee in den 1970ziger Jahren noch einer durch Algen, Phosphor und ungeklärte Abwässer belasteten "Beinahe-Kloake", hat das Wasser heute Trinkwasserqualität. Vier Milliarden Euro haben die Anrainerstaaten in Abwasserreinigungsmaßnahmen gesteckt. 16 Wasserversorgen in Deutschland und der Schweiz entnehmen dem Bodensee 170 Milliarden Liter Trinkwasser pro Jahr. 5,5 Millionen Menschen verwenden Wasser aus dem Bodensee. Es gilt ein sensibles Ökosystem aufrecht zu erhalten, ein Juwel zu schützen.