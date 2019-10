Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

Die Rheinfurche im Grund des Sees am Echolot

Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Drei Jahre lang haben Experten des Seeforschungsinstitutes Langenargen in Deutschland den Bodensee mit Laser und Fächerecholot vermessen. Entstanden sind faszinierende Aufnahmen des Bodenseegrundes. Große Abbrüche am deutschen Bodenseeufer können die Wissenschaftler noch nicht erklären. "Möglicherweise fließt an diesen Stellen Grundwasser in den See", sagt Projektleiter Martin Wessels. Rund ein Dutzend flache Hügel, die die Forscher vor der Schweizer Küste gefunden haben, werden Archäologen bei Tauchgängen untersuchen. Die Wissenschaftler können nur mutmaßen was hinter dieser eigenartigen Formation steht. Eindrücklich ist auch der Verlauf des alten Rheins in den Bodensee, der Fluss hat tiefe Furchen in den Seegrund gegraben.