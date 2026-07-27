Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Ein Fluss verbindet - Die March zwischen Slowakei und Niederösterreich
Das Bild zeigt eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke, die von Marchegg in die Slowakei führt. Die Brücke hat eine gebogene Form und ist aus Metall mit einem glatten Belag. Auf der Brücke sind mehrere Fußgänger zu sehen, die in beide Richtungen gehen. Einige Personen tragen warme Kleidung, da es anscheinend kühl ist. Auf beiden Seiten der Brücke wachsen Bäume und Sträucher, die teilweise verblühte Blätter zeigen. Im Hintergrund sind einige Gebäude sichtbar, die leicht unscharf sind und aufgrund der Entfernung nicht genau zu erkennen sind. Der Himmel ist klar und blau. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige Atmosphäre, die den Grenzbereich zwischen Österreich und der Slowakei symbolisiert.

Dokumentation

Ein Fluss verbindet - Die March zwischen der Slowakei und Niederösterreich

Die March ist ein Nebenfluss der Donau und entspringt an der Grenze von Polen und Tschechien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.08.2026
11:50 - 12:15 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt den Zusammenfluss zweier Flüsse, wobei die Thaya in die March mündet. Auf der linken Seite erkennt man klares, grünes Wasser, während die rechte Seite trüb und bräunlich ist. In der Mitte des Bildes gibt es eine klare Grenze zwischen den beiden Wasserfarben. Am Ufer sind teils grüne Pflanzen und Bäume zu sehen, die eine üppige Vegetation bilden. Es sind zwei Kanus im Wasser sichtbar, die von mehreren Personen gepaddelt werden. Diese verfügen über rote Rümpfe und treiben durch den Fluss. Im Hintergrund ist eine kleine, unklare Struktur zu erkennen, möglicherweise ein Gebäude oder eine andere Art von Konstruktion, umgeben von Bäumen. Das Bild vermittelt eine natürliche und ruhige Atmosphäre, die die Schönheit der Region zwischen der Slowakei und Niederösterreich einfängt.
Mündung der Thaya in die March.
Quelle: Landesstudio Niederösterreich

50 Kilometer lang ist sie Grenzfluss zwischen Tschechien und der Slowakei, 91 Kilometer lang bildet sie die natürliche Grenze zwischen Österreich und der Slowakei.

Barbara Baldauf erforscht das Gebiet entlang der March auf niederösterreichischer und slowakischer Seite. Zahlreiche Naturschätze und Kulturgüter können auf beiden Seiten der March, deren slowakischer Name "Morava" ist, entdeckt werden.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.