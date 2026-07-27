Dokumentation
Ein Fluss verbindet - Die March zwischen der Slowakei und Niederösterreich
Die March ist ein Nebenfluss der Donau und entspringt an der Grenze von Polen und Tschechien.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.08.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
50 Kilometer lang ist sie Grenzfluss zwischen Tschechien und der Slowakei, 91 Kilometer lang bildet sie die natürliche Grenze zwischen Österreich und der Slowakei.
Barbara Baldauf erforscht das Gebiet entlang der March auf niederösterreichischer und slowakischer Seite. Zahlreiche Naturschätze und Kulturgüter können auf beiden Seiten der March, deren slowakischer Name "Morava" ist, entdeckt werden.