Mann spaziert zwischen mossbewachsenen Felsen bergab

Dokumentation

Durchs Waldviertel wie zu Kaisers Zeiten

Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts Napoleon gerade sein Waterloo erlebt und in Wien der Kongress tagt, macht sich fernab der Weltpolitik K.u.K. Hofschauspieler Johann Anton Friedrich Reil auf ins Waldviertel.

06.09.2025
10:15 - 10:40 Uhr

Mann in historischer Kleidung, mit einem anderen Mann im Gespräch
Stefano Bernardin begegnet in Weitra dem Nachtwächter Ernest Zederbauer. der über Tugend und Unterwelt der kleinen Stadtmauer-Stadt Weitra erzählt.
Quelle: ORF/ORF-Niederösterreich

Er schreibt den ersten Wanderführer über den einst unbekannten Flecken der Monarchie.

Mit Reils Büchlein im Rucksack folgt Schauspieler Stefano Bernardin seinen Spuren. Heute - wie zu Zeiten Reils - gilt es die bizarren wie eindrucksvollen Schönheiten der Granitbergwelt zu entdecken, hinter die geheimnisvolle Aura alter Burg-, Kloster- und Stadtmauern zu blicken und im hohen Norden Österreichs einigen ganz besonderen Menschen zu begegnen.

Dieser Film von Wilfried Reichel und Ully Aris lädt ein zu einem Walk-Movie.

