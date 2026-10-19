Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Durchs Mariazellerland
Ein Landschaftsbild vor blauem Himmel

Dokumentation

Durchs Mariazellerland

Auch im Herbst und Winter beeindruckt das Mariazellerland durch seine landschaftliche Schönheit. Auf dem Weg von Mariazell nach St. Lambrecht liegt die Grebenzen, eine reizvolle alpine Landschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.11.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise

Sie ist ein beliebtes Ski- und Ausflugsgebiet - bereits in den Gurktaler Alpen als Grenzgebiet zwischen Steiermark und Kärnten gelegen.

Gestalter Thomas Bogensberger hat Land und Leute für diese Produktion besucht und erzählt neben den Geschichten typischer Menschen von hier auch von der gelebten Frömmigkeit um die Basilika und um das Stift, die historisch zusammen gehören. Im Bild oben ein Blick von der Bürgeralpe oberhalb von Mariazell über die abwechslungsreiche Landschaft des Mariazellerlandes.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.