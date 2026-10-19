Dokumentation
Durchs Mariazellerland
Auch im Herbst und Winter beeindruckt das Mariazellerland durch seine landschaftliche Schönheit. Auf dem Weg von Mariazell nach St. Lambrecht liegt die Grebenzen, eine reizvolle alpine Landschaft.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2026
- 11:30 - 12:15 Uhr
Sie ist ein beliebtes Ski- und Ausflugsgebiet - bereits in den Gurktaler Alpen als Grenzgebiet zwischen Steiermark und Kärnten gelegen.
Gestalter Thomas Bogensberger hat Land und Leute für diese Produktion besucht und erzählt neben den Geschichten typischer Menschen von hier auch von der gelebten Frömmigkeit um die Basilika und um das Stift, die historisch zusammen gehören. Im Bild oben ein Blick von der Bürgeralpe oberhalb von Mariazell über die abwechslungsreiche Landschaft des Mariazellerlandes.