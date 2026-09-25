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Lokomotiven der Baureihe 461 in der Werkstatt in Bar

Dokumentation

Durch die Schluchten Montenegros

Nach 26 Jahren konnte das ehrgeizigste Eisenbahnprojekt Jugoslawiens in Betrieb gehen: die Eisenbahnverbindung zwischen Belgrad und dem Mittelmeerhafen Bar in Serbien und Montenegro. Der Weg durch die Schluchten und über die Berge Montenegros war eine der schwierigsten Trassenführungen in Europa.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2026
14:15 - 14:45 Uhr

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Reisedoku

Reise

Finanzielle und politische Probleme des sozialistischen Staats waren damals, zwischen 1955 und 1976, nicht mal das größte Hindernis für die Bahnverbindung. Drei Gebirgszüge mussten überwunden, Steigungen gemeistert, 254 Tunnels gebohrt, 243 Brücken gebaut werden.

Der Weg durch die Schluchten und über die Berge Montenegros war eine der schwierigsten Trassenführungen in Europa. Doch am Ende hatte der 2006 unabhängig gewordene Balkanstaat Montenegro den Eisenbahnreisenden eine der attraktivsten Strecken Europas anzubieten.

Montenegro ist voller Weltnatur- und Kulturerbe-Stätten der UNESCO. Der Film aus der Reihe "Eisenbahn-Romantik" zeigt Landschaften Montenegros, die man schon in Kinofilmen gesehen hat: Winnetou und auch der "Schut" paddelten im Skadar-See. James Bond erholte sich in "Casino Royale" auf Montenegros schönster Insel, Sveti Stefan.

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