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Tamina Kallert (r) wandert mit acht WDR2- Hörern und Hörerinnen und einem Hund von West nach Ost einmal quer durch die italienischen Dolomiten

Dokumentation

Dolomiten – Von der Seiser Alm zum Pragser Wildsee

Geheimnisvolle Dolomiten! Die Bleichen Berge! Tamina Kallert wandert mit acht Personen und einem Hund von West nach Ost einmal quer durch die italienischen Dolomiten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.09.2026
13:15 - 14:45 Uhr

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Reisedoku

Reise

Von der Seiser Alm führt der Weg auf den Gipfel des Schlern und zum Plattkofel. Über die fünf Täler am Sellamassiv und den traditionellen Urlaubsort Cortina d'Ampezzo geht es weiter zum legendären Gebirgszug "Drei Zinnen". Endpunkt ist der Pragser Wildsee.

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