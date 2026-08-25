Dokumentation
Dolomiten – Von der Seiser Alm zum Pragser Wildsee
Geheimnisvolle Dolomiten! Die Bleichen Berge! Tamina Kallert wandert mit acht Personen und einem Hund von West nach Ost einmal quer durch die italienischen Dolomiten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.09.2026
- 13:15 - 14:45 Uhr
Von der Seiser Alm führt der Weg auf den Gipfel des Schlern und zum Plattkofel. Über die fünf Täler am Sellamassiv und den traditionellen Urlaubsort Cortina d'Ampezzo geht es weiter zum legendären Gebirgszug "Drei Zinnen". Endpunkt ist der Pragser Wildsee.