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Das Bild zeigt die Samek Villa am Wörthersee, umgeben von üppiger Vegetation und Wasser. Die Villa ist zweistöckig und hat eine helle, weiße Fassade mit großen Fenstern. Vor der Villa erstreckt sich eine Wasserfläche, die mit grünen Seerosen und Wasserpflanzen bedeckt ist. Im Hintergrund sind sanfte Hügel und das weite, klare Wasser des Wörthersees zu sehen. An der Uferlinie sind einige kleine Boote und Ankerbojen sichtbar. Die Szene vermittelt einen ruhigen und idyllischen Eindruck, typisch für eine Sommerresidenz in dieser Region.

Dokumentation

Die Villen vom Wörthersee

Gustav Mahler hatte eine, Brahms träumte von einer, und mag man den Gerüchten glauben, so schenkte der Kaiser höchstpersönlich seiner Geliebten eine - eine Villa am Wörthersee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
18:45 - 19:30 Uhr

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Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt die Villa Miralago am Wörthersee, umgeben von üppigem Grün. Die Villa ist mehrstöckig und hat eine gelbe Fassade mit mehreren großen Fenstern und Erkern. Auf dem Dach stehen zwei turmartige Elemente. Vor der Villa führt eine steile Treppe zu einem Garten mit gepflegten Beeten und verschiedenen Pflanzen. In der Nähe des Seeufers sind Liegen auf einem Holzdeck angeordnet, und gegenüber steht eine hölzerne Plattform mit Sonnenschirmen. Das Wasser des Wörthersees ist ruhig und hat eine grünliche Farbe. Die Umgebung vermittelt eine ruhige und elegante Atmosphäre.
Villa Miralago am Wörthersee.
Quelle: Lagoon Motion Pictures

Mit dem Anschluss der Bahnstrecke Wien-Klagenfurt der k.u.k. Südbahn 1864 wurde der Wörthersee zu einer der edelsten Sommerfrische-Destinationen in der Donaumonarchie. So mancher der begüterten Sommerfrischler ließ sich hier in der Folge eine standesgemäße Sommerresidenz errichten.

Die meisten dieser Objekte entstanden in den Jahren zwischen 1850 und 1930, vielfach im Stil der so genannten Wörthersee-Architektur. Im Bild oben die Villa Samek in Maiernigg am Südufer des Wörthersees.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme des Wörthersees in Österreich, umgeben von prächtigen Villen. Die Villen sind architektonisch unterschiedlich, viele im sogenannten Wörthersee-Stil, der Elemente des Jugendstils und der Regionalromantik kombiniert. Im Vordergrund erkennt man eine Strandpromenade mit Bootsanlegern aus Holz, die ins glitzernde, türkisfarbene Wasser führen. Einige Personen sind am Ufer verteilt, unter Schirmen oder auf Liegen und genießen die Umgebung. Im Hintergrund sind mehrere große Villen zu sehen, umgeben von begrünten Gärten und Bäumen. Dazu führen geschwungene Wege, die durch die Anlage verlaufen. Die gesamte Szene vermittelt eine entspannte, sommerliche Atmosphäre.
Villen am Wörthersee.
Quelle: Lagoon Motion Pictures

Der Mix aus Jugendstil, Regionalromantik und englischer Landhaus-Architektur ergab einen eigenen Stil, der mittlerweile überregionale Bekanntheit erlangt hat. Bis heute tragen die Bauten wesentlich zum Flair des Wörthersees bei und sind ein Kompendium an Geschichten.

Die Erbe Österreich Neuproduktion von Karim Kosta und Björn Kölz zeigt die Region in den prachtvollsten Sommerbildern.

Ein Film von Karim Kosta und Björn Kölz.

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