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Viele Menschen betreten eine Fähre in Richtung Griechenland

Dokumentation

Die Schattenseite der Sonneninseln

Die Inseln in der griechischen Ägäis stehen vor dem Kollaps. Zum Beispiel Mykonos und Santorini, Traumziele vieler Deutscher, werden von Touristen überrannt. Mit fatalen Folgen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.05.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Reisedoku

Reise

Wassermangel, Müllprobleme, explodierende Preise und eine immer brutaler agierende Bau-Mafia herrschen vor. Die Filmautoren begeben sich auf Spurensuche. Sie sprechen mit deutschen Urlaubern und genervten Einheimischen, die brisante Einblicke liefern.

In Athen wurde beispielsweise ein Landvermesser aus Mykonos mit 15 Schüssen aus einer Pistole regelrecht hingerichtet. Wurde er Opfer der Bau-Mafia, die laut griechischer Staatsanwaltschaft große Teile der Luxusinsel unter Kontrolle hat?

Und: Während in den noblen Partyclubs von Mykonos der Jetset feiert, hat sich ein gnadenloses System der Schutzgelderpressung ausgebreitet. Gibt es Alternativen zum zerstörerischen Massentourismus? Die Autoren besuchen die kleine Insel Astypalea, die ganz bewusst auf sanften Tourismus setzt.

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