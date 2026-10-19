Dokumentation
Die Schättere auf neuen Gleisen
Ganz im Osten von Baden-Württemberg hat die Härtsfeld-Museumsbahn ihren Heimatbahnhof. Neresheim ist ihr Ausgangsbahnhof, die Strecke führt durchs idyllische Egautal bis zur Sägmühle.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 11:50 - 12:35 Uhr
Am 1. August 2021 konnte der zweite Streckenabschnitt eröffnet werden: von der Sägmühle bis zum Bahnhof Katzenstein am Härtsfeldsee. Streckenlänge: 5,7 Kilometer.
"Unmöglich" war 1985 noch die mildeste Bemerkung, als der Verein "Härtsfeld Museumsbahn" den Plan fasste, die "Schättere" wieder aufleben zu lassen - als Museumsbahnzug auf neuen Gleisen.
Teamgeist und Freundschaft sind die Pfeiler, um solch ein Bahnprojekt über Jahrzehnte hinweg motiviert aufrechtzuerhalten. Originallokomotiven und Wagen der ehemaligen Härtsfeldbahn haben die Vereinsmitglieder in einen stattlichen Museumsbahnzug verwandelt. An der Zukunft wird ebenfalls gearbeitet: Die Strecke soll bis zum Bahnhof Dischingen verlängert werden. Wichtig ist dabei die Unterstützung der Kommunal- und Landespolitik. Dann wäre die Strecke acht Kilometer lang.
Beim Verein "Härtsfeld Museumsbahn" scheint nichts unmöglich zu sein, das haben die Vereinsmitglieder bereits bewiesen.