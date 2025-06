Die letzten Nomaden

Winterlager der Tsaaten

Quelle: ORF/Telcast/José Manuel Novoa.

Die Tsaaten, die letzten Rentiernomaden der Erde, leben in der nördlichen Mongolei, an der Grenze zu Sibirien. Hier befindet sich der Übergang von der Tundra zur Taiga. Die unwegsame Gebirgswelt in etwa 2.500 bis 3.000 Metern Höhe zählt zu den unwirtlichsten Weltregionen. Als Hirtennomaden sind die Tsaaten Bewahrer einer uralten Tradition, die bis in die Bronzezeit zurückreicht. Man schätzt sie auf ungefähr nur 80 Männer, Frauen und Kinder. Die meiste Zeit des Jahres wechseln die Hirten alle 20 Tage ihren Lagerplatz. Dabei folgen sie ihren Herden, die immer dorthin ziehen, wo das beste Futterangebot zu finden ist. Nur während der kalten Wintermonate zieht es die Tsaaten zu den geschützten, niedriger gelegenen Stellen am Fuß der Bergketten oder in die Täler zurück. Im Winterlager bleiben sie rund zwölf Wochen lang an einem Platz. Nur so können sie ihre Bestände und die Gesundheit ihrer Rentiere sichern.