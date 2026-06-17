Dokumentation
Die Großglockner Hochalpenstraße
Der Großglockner ist für viele Menschen der Inbegriff eines faszinierenden Naturerlebnisses, für alle erschlossen durch die berühmte Hochalpenstraße.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.07.2026
- 13:15 - 13:30 Uhr
Hier werden Größe und Macht spürbar, hier erliegt man der Faszination des ewigen Eises und der Urgewalt der Natur. In der Weltwirtschaftskrise Ende der dreissiger Jahre wollte man Arbeitsplätze schaffen und 3200 Arbeiter bauten mit primitivsten Arbeitsgeräten die Hochalpenstrasse.
Nach fünfjähriger Bauzeit wurde die Strasse 1935 eröffnet. 1 Million Besucher jährlich fahren über die Großglockner Hochalpenstrasse, im Besucherranking liegt die Großglocknerstrasse noch immer nach Schönbrunn an 2. Stelle Österreichs.
Mehr als 50 Millionen Menschen haben seit der Eröffnung vor 70 Jahren von der Strasse aus eine einzigartige Landschaft im Nationalpark Hohe Tauern beobachten können. Die Großglockner Hochalpenstrasse ist auch immer wieder für viele Veranstaltungen, angefangen von Oldtimer Ausflugsfahrten bis hin zu internationalen Radrennen, Anziehungspunkt.
Ein Film von Karin Bernhard.