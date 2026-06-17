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  4. Die Großglockner Hochalpenstraße - Kurzprogramm
Das Bild zeigt einen historischen Oldtimer, der auf einer gebogenen Straße auf der Großen Glockner Hochalpenstraße steht. Der Wagen ist in einem blassen Blau mit einem schwarzen Faltverdeck lackiert. Im Hintergrund erheben sich majestätische Berge, einige mit schneebedeckten Gipfeln, während andere grüne Hänge aufweisen. Der Himmel ist klar und blau, mit wenigen Wolken. Um den Wagen herum wachsen einige Wiesenblumen, die dem Bild eine lebendige Note verleihen. Die Umgebung strahlt Natur und Ruhe aus, was den Eindruck eines faszinierenden Naturerlebnisses verstärkt. Die Hochalpenstraße ist für ihre landschaftliche Schönheit und die Möglichkeit von Oldtimerfahrten bekannt.

Dokumentation

Die Großglockner Hochalpenstraße

Der Großglockner ist für viele Menschen der Inbegriff eines faszinierenden Naturerlebnisses, für alle erschlossen durch die berühmte Hochalpenstraße.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.07.2026
13:15 - 13:30 Uhr

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Reisedoku

Reise

Hier werden Größe und Macht spürbar, hier erliegt man der Faszination des ewigen Eises und der Urgewalt der Natur. In der Weltwirtschaftskrise Ende der dreissiger Jahre wollte man Arbeitsplätze schaffen und 3200 Arbeiter bauten mit primitivsten Arbeitsgeräten die Hochalpenstrasse.

Das Bild zeigt einen Aussichtspunkt in den Alpen, am Ende der Hochalpenstraße auf den Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs. Im Vordergrund befindet sich eine geschwungene Mauer aus Bruchstein, die mit einem Holzgeländer ergänzt ist. Darauf steht ein metallisches Objekt, vermutlich eine Wetterstation, das mit Aufklebern verziert ist. Auf der rechten Seite weht eine rot-weiße Fahne, das Nationalflagge Österreichs. Im Hintergrund sind majestätische Berggipfel zu sehen, einige mit Schnee bedeckt. Der Himmel ist leicht bewölkt, was eine gedämpfte Lichtstimmung erzeugt. Auf dem Bürgersteig liegen einfache Holzbänke, die zum Verweilen einladen. Die gesamte Szenerie vermittelt ein Gefühl von Naturverbundenheit und den Einfluss des Menschen auf die alpine Landschaft.
Einer der vielen Aussichtspunkte an der Hochalpenstraße.
Quelle: METAFILM

Nach fünfjähriger Bauzeit wurde die Strasse 1935 eröffnet. 1 Million Besucher jährlich fahren über die Großglockner Hochalpenstrasse, im Besucherranking liegt die Großglocknerstrasse noch immer nach Schönbrunn an 2. Stelle Österreichs.

Mehr als 50 Millionen Menschen haben seit der Eröffnung vor 70 Jahren von der Strasse aus eine einzigartige Landschaft im Nationalpark Hohe Tauern beobachten können. Die Großglockner Hochalpenstrasse ist auch immer wieder für viele Veranstaltungen, angefangen von Oldtimer Ausflugsfahrten bis hin zu internationalen Radrennen, Anziehungspunkt.

Ein Film von Karin Bernhard.

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