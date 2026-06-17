Dokumentation
Die Freiheit zu gehen - Weitwandern in Niederösterreich
"Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen", sagte Johann Wolfgang von Goethe, und der griechische Arzt Hippokrates meinte: "Gehen ist die beste Medizin".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.07.2026
- 11:45 - 12:10 Uhr
Barbara Baldauf widmet sich - in diesem Sinne - dem Gehen, dem Wandern, dem Weitwandern in Niederösterreich. Das größte Bundesland Österreichs ist ein Land der Vielfalt - jede Region bietet etwas Spezielles, und für Wanderbegeisterte ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Sechs Weitwanderwege und die Besonderheiten, die an den Strecken gesehen und erlebt werden können, werden im Film vorgestellt. Im Mostviertel sind das der Römerweg und die Via Aqua. Zwei Wanderwege, die die Schönheiten des Viertels im Südwesten Niederösterreichs zeigen - auf alten Trassen, die bereits die Römer benutzt haben und entlang der Flüsse, die dem Ötschergebiet entspringen.
Im Waldviertel ist der Lebensweg kein Spaziergang, eher eine Expedition, die durch die Wälder mit ihren riesigen Granitsteinblöcken führt, durch die Ysperklamm und auch an eine Sternwarte, das astronomische Zentrum Martinsberg, wo beeindruckende Sternenbeobachtungen gemacht werden. Wie an allen Weitwanderwegen gibt es auch am Lebensweg interessante Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, wie zum Beispiel in der Wirtshausbrennerei Krenn in Stangles.
In der Wachau lädt der Welterbesteig dazu ein, die Natur des weltberühmten Flusstals zu Fuß zu erkunden und Rast bei einem der traditionellen Heurigenbetriebe zu machen. Für fortgeschrittene Wanderer sind die Wege am höchsten Berg Niederösterreichs, dem Schneeberg, geeignet.
Der Film begleitet eine Wandergruppe beim "Alpine Sunrise" (Bild ganz oben), bei dem die Schneebergbahn bereits in der Nacht auf den Berg fährt, um den Sonnenaufgang in über 2000 Metern Höhe erlebbar zu machen.
Das Raxmassiv wiederum bietet sowohl für geübte als auch für gemütliche Wanderer etwas und es bietet im Hochsommer eine faszinierende Pflanzenvielfalt. Bei geführten Kräuterwanderungen lernen die Teilnehmer vieles über die Vegetation am Berg und dass, wenn man sich darauf einlässt, "der Berg Antworten gibt, auf Fragen, die man gar nicht gestellt hat."
Auch der Jakobsweg, der berühmte Pilgerweg, führt durch Niederösterreich - der Teil im Weinviertel verläuft von der tschechischen Grenze südwestwärts durch Poysdorf und Falkenstein, vorbei an Jakobskirchen, durch Weinberge und Kellergassen und auch zu einem Weinlabyrinth. "Und am Ende des Weges stehen die Antworten" sagte der chinesische Philosoph Lao-Tse schon vor langer Zeit.