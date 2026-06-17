Die Freiheit zu gehen - Weitwandern in Niederösterreich

Alpenvereinshäuser laden zum Übernachten ein.

Quelle: ORF

Sechs Weitwanderwege und die Besonderheiten, die an den Strecken gesehen und erlebt werden können, werden im Film vorgestellt. Im Mostviertel sind das der Römerweg und die Via Aqua. Zwei Wanderwege, die die Schönheiten des Viertels im Südwesten Niederösterreichs zeigen - auf alten Trassen, die bereits die Römer benutzt haben und entlang der Flüsse, die dem Ötschergebiet entspringen.



Im Waldviertel ist der Lebensweg kein Spaziergang, eher eine Expedition, die durch die Wälder mit ihren riesigen Granitsteinblöcken führt, durch die Ysperklamm und auch an eine Sternwarte, das astronomische Zentrum Martinsberg, wo beeindruckende Sternenbeobachtungen gemacht werden. Wie an allen Weitwanderwegen gibt es auch am Lebensweg interessante Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, wie zum Beispiel in der Wirtshausbrennerei Krenn in Stangles.