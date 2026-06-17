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Die Darstellung zeigt eine Gruppe von Wanderern an einem Berg, wahrscheinlich in Niederösterreich. Im Vordergrund steht eine Person in Wanderkleidung mit Rucksack, die in die Ferne schaut und möglicherweise ein Smartphone in der Hand hält. Weitere Wanderer stehen daneben und beobachten die Aussicht. Der Hintergrund ist von dramatischen Wolken geprägt, durch die Lichtstrahlen scheinen. Die Landschaft ist hügelig und grün, mit einer Atmosphäre von Weite und Erhabenheit. Die Aufnahme scheint während der goldenen Stunde gemacht worden zu sein, da eine warme Lichtstimmung herrscht. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl der Erkundung und des Abenteuers in der Natur.

Dokumentation

Die Freiheit zu gehen - Weitwandern in Niederösterreich

"Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen", sagte Johann Wolfgang von Goethe, und der griechische Arzt Hippokrates meinte: "Gehen ist die beste Medizin".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.07.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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Reisedoku

Reise

Barbara Baldauf widmet sich - in diesem Sinne - dem Gehen, dem Wandern, dem Weitwandern in Niederösterreich. Das größte Bundesland Österreichs ist ein Land der Vielfalt - jede Region bietet etwas Spezielles, und für Wanderbegeisterte ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Bild zeigt eine landschaftliche Szenerie in den Alpen. Im Vordergrund sind drei Personen zu sehen, die auf einem schmalen Wanderpfad entlanggehen. Die erste Person, ein Mann, ist in einer blauen Jacke und einem Hut gekleidet. Er gestikuliert, als würde er etwas erklären. Die zweite Person, eine Frau, trägt eine schwarze Jacke und eine hellrosa Hose. Die dritte Person, ebenfalls eine Frau, hat graue Haare und trägt ebenfalls eine schwarze Jacke. Im Hintergrund sieht man ein mehrstöckiges Gebäude, das auf einem Hang gebaut ist. Es hat eine moderne Erscheinung mit großen Fenstern und einem flachen Dach. Um das Gebäude herum erstrecken sich grüne Wiesen und strauchige Pflanzen, die typisch für die alpine Flora sind. Der Himmel ist teilweise bewölkt, mit einigen Sonnenschein-Flecken, die über die Szenerie fallen. Insgesamt vermittelt das Bild ein Gefühl von Naturverbundenheit und Outdoor-Aktivitäten, passend zu den Themen Wandern und Erleben der Landschaft.
Alpenvereinshäuser laden zum Übernachten ein.
Quelle: ORF

Sechs Weitwanderwege und die Besonderheiten, die an den Strecken gesehen und erlebt werden können, werden im Film vorgestellt. Im Mostviertel sind das der Römerweg und die Via Aqua. Zwei Wanderwege, die die Schönheiten des Viertels im Südwesten Niederösterreichs zeigen - auf alten Trassen, die bereits die Römer benutzt haben und entlang der Flüsse, die dem Ötschergebiet entspringen.

Im Waldviertel ist der Lebensweg kein Spaziergang, eher eine Expedition, die durch die Wälder mit ihren riesigen Granitsteinblöcken führt, durch die Ysperklamm und auch an eine Sternwarte, das astronomische Zentrum Martinsberg, wo beeindruckende Sternenbeobachtungen gemacht werden. Wie an allen Weitwanderwegen gibt es auch am Lebensweg interessante Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, wie zum Beispiel in der Wirtshausbrennerei Krenn in Stangles.

Das Bild zeigt eine Gruppe von vier Personen, die auf einem felsigen Wanderweg in den Alpen gehen. Die Gruppe besteht aus drei Erwachsenen und einem Kind. Sie bewegen sich auf einem schmalen Grat, umgeben von hohen, zerklüfteten Felsen und grünen Nadelbäumen. Im Vordergrund ist ein heller Hund zu sehen, der neben einem der Erwachsenen steht. Die Personen tragen funktionale Wanderkleidung und Rucksäcke. Das Wetter scheint sonnig zu sein, und im Hintergrund sind weitere Berge zu erkennen. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Abenteuer und Freiheit in der Natur, passend zum Thema Wandern in der österreichischen Landschaft.
Trittsicherheit ist auf jeden Fall gefragt.
Quelle: ORF

In der Wachau lädt der Welterbesteig dazu ein, die Natur des weltberühmten Flusstals zu Fuß zu erkunden und Rast bei einem der traditionellen Heurigenbetriebe zu machen. Für fortgeschrittene Wanderer sind die Wege am höchsten Berg Niederösterreichs, dem Schneeberg, geeignet.

Der Film begleitet eine Wandergruppe beim "Alpine Sunrise" (Bild ganz oben), bei dem die Schneebergbahn bereits in der Nacht auf den Berg fährt, um den Sonnenaufgang in über 2000 Metern Höhe erlebbar zu machen.

Das Bild zeigt eine Gruppe von vier Personen, die auf einer Gehweg-Stufenanlage spazieren. Im Hintergrund befinden sich mehrere alte, einladend wirkende Häuser mit hellen Wänden und dunklen Fenstern. Diese Häuser haben jeweils ein schräges Dach, das mit Ziegeln gedeckt ist. Die Fenster sind teils mit grünen Fensterläden versehen. Die Szenerie wird von hellem Sonnenlicht erhellt, was eine freundliche Atmosphäre schafft. Die Personen in der Gruppe scheinen Outdoor-Ausrüstung zu tragen, einige von ihnen halten Wanderstöcke. Der Gehweg ist umgeben von einer Grünfläche mit Büschen und kleinen Pflanzen. Die gesamte Umgebung vermittelt den Eindruck eines lebhaften und naturnahen Wandergebiets in Niederösterreich.
Auch durch die zahlreichen Kellergassen führen Niederösterreichs Weitwanderwege.
Quelle: ORF

Das Raxmassiv wiederum bietet sowohl für geübte als auch für gemütliche Wanderer etwas und es bietet im Hochsommer eine faszinierende Pflanzenvielfalt. Bei geführten Kräuterwanderungen lernen die Teilnehmer vieles über die Vegetation am Berg und dass, wenn man sich darauf einlässt, "der Berg Antworten gibt, auf Fragen, die man gar nicht gestellt hat."

Auch der Jakobsweg, der berühmte Pilgerweg, führt durch Niederösterreich - der Teil im Weinviertel verläuft von der tschechischen Grenze südwestwärts durch Poysdorf und Falkenstein, vorbei an Jakobskirchen, durch Weinberge und Kellergassen und auch zu einem Weinlabyrinth. "Und am Ende des Weges stehen die Antworten" sagte der chinesische Philosoph Lao-Tse schon vor langer Zeit.

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