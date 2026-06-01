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Der Hüttenwirt der Rauchhütte, Andreas Rauch, pflegt die Hänge der Seiser Alm noch traditionell mit Sense

Dokumentation

Die Dolomiten – Sommer in den italienischen Alpen

Die Dolomiten in Südtirol bieten eine unwiderstehliche Kombination aus Dolce Vita und alpiner Tradition - ein Paradies für Naturliebhaber und Feinschmecker.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.06.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Ton
AD

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Reisedoku

Reise

Sehnsuchtsorte wie die Seiser Alm und der Rosengarten locken ebenso wie der Naturpark Friauler Dolomiten. Aber auch charmante Metropolen wie Bozen und Trient mit ihren Märkten, Cafés und Sehenswürdigkeiten laden zu Abstechern und Besuchen ein.

Der Film stellt aber nicht nur die Region, sondern auch die Menschen vor, die dort zu Hause sind: Ein Biologe rettet einem Steinbock durch eine Notoperation das Leben. Zwei Freundinnen folgen einem Bergführer über den Klettersteig zum Rotwandgipfel, und eine Bauernfamilie lädt in einem der ältesten Höfe des Alpenraums zu einem ladinischen Menü ein. Eine Hüttenwirtin auf der Seiser Alm verrät das Geheimnis ihres köstlichen Kaiserschmarrns, und ein junges Schäferpaar verbringt den Sommer auf einer einsamen Hochalm.

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