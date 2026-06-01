Die Dolomiten – Sommer in den italienischen Alpen

Der Film stellt aber nicht nur die Region, sondern auch die Menschen vor, die dort zu Hause sind: Ein Biologe rettet einem Steinbock durch eine Notoperation das Leben. Zwei Freundinnen folgen einem Bergführer über den Klettersteig zum Rotwandgipfel, und eine Bauernfamilie lädt in einem der ältesten Höfe des Alpenraums zu einem ladinischen Menü ein. Eine Hüttenwirtin auf der Seiser Alm verrät das Geheimnis ihres köstlichen Kaiserschmarrns, und ein junges Schäferpaar verbringt den Sommer auf einer einsamen Hochalm.