Dokumentation
Die Costa Blanca – wie sie Lokführer sehen
Die Costa Blanca hat drei Bahnstrecken zu bieten. Für Lokführer ist es ein Privileg, sie zu befahren. Lara Ruiz mag die Strecke zwischen Alicante und Benidorm, die an Stränden entlangführt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 19:45 - 20:15 Uhr
Juan Santos fährt gern weiter nach Dénia, wegen der spektakulären Brücken und Ausblicke. Schon als Jugendlicher hat er die Züge auf den spektakulären Brücken fotografiert, wie den Limón-Express, den ersten Nostalgiezug Spaniens.
Er begeistert sich für die Eisenbahngeschichte genauso wie für die fantastischen Ausblicke, die nicht nur Lokführer genießen können.
Alejandro Orts liebt die Strecke über Elche nach Alicante nicht nur wegen der Dieseltriebzüge namens "Kamel", die dort seit der Fußball-WM 1982 verkehren. Sie geht über Torrellano, wo er bereits als Kind Loks bei der Gartenbahn in fünf Zoll steuern durfte.