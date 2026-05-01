Dokumentation
Der TEE - Legende auf Schienen
Der Trans-Europ-Express TEE galt als König des europäischen Schienennetzes. Die Züge des TEE: legendär, nicht nur aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.04.2028
Sein Komfort machte das Reisen zu einem Luxuserlebnis. Der Kontinent sollte auf der Schiene zusammenwachsen.
In den 1950er-Jahren wird dieses grenzüberschreitende Eisenbahnprojekt zum Sinnbild für das Zusammenwachsen Europas.