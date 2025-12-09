Hauptnavigation

Das Bild zeigt das Gesicht einer Frau in Nahaufnahme. Sie hat geschlossene Augen und atmet sichtbar aus, wobei ein leichter Dampf oder eine Wolke aus ihrem Mund austritt. Die Haut der Frau zeigt leichte Falten. Der Hintergrund ist unscharf und hat eine warme, natürliche Farbpalette mit verschiedenen Grüntönen und einem sanften Licht, das auf ihr Gesicht fällt. Die Atmosphäre wirkt ruhig und nachdenklich. Dies steht im Kontext eines Films, der die Geschichte der Düfte in Wien thematisiert, einschließlich der Herstellung von Kosmetik und Parfums. Es geht um die Essenz von Wien und die Bedeutung von Düften in der Stadt.

Dokumentation

Der Duft von Wien

Wien, die Stadt der Düfte, erzählt ihre Geschichte durch die Nase. Von der barocken Kosmetikherstellung bis zu modernen Parfumeuren - der Film von Katharina Reigersberg zeigt, wie Wiener Düfte die Welt eroberten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.01.2026
10:10 - 10:35 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt eine Nahaufnahme eines Bienenstocks. Der Fokus liegt auf mehreren Honigwaben, die aus gelbem Wachs bestehen. Einige Bienen sind auf und um die Waben verteilt. Die Waben sind teilweise ausgefüllt, und die Struktur ist grob und wabenartig, was für die Lagerung von Honig und die Aufzucht von Bienenlarven wichtig ist. Im Hintergrund sind weitere Bienen zu erkennen, die sich ebenfalls in der Nähe der Waben befinden. Das Bild vermittelt eine lebendige und geschäftige Atmosphäre, die das Leben im Bienenstock widerspiegelt.
Bienenprodukte und ihr Duft spielen in der Kosmetik eine wichtige Rolle
Quelle: ORF

Der Besuch im Pharma- und Drogistenmuseum gibt Einblicke in die Geschichte der Drogerie, der Herstellung von Kosmetika anno dazumal und in alte Traditionen und Rezepturen.

Innovative Kosmetikherstellerinnen wiederum erzählen wie zum Beispiel Bienenprodukte in Schönheitscremes transformiert werden können oder die Essenz der Stadt in Fläschchen und Tiegeln eingefangen werden kann.

Ein Film von Katharina Reigersberg

