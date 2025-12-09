Dokumentation
Der Duft von Wien
Wien, die Stadt der Düfte, erzählt ihre Geschichte durch die Nase. Von der barocken Kosmetikherstellung bis zu modernen Parfumeuren - der Film von Katharina Reigersberg zeigt, wie Wiener Düfte die Welt eroberten.
- 04.01.2026
- 10:10 - 10:35 Uhr
Der Besuch im Pharma- und Drogistenmuseum gibt Einblicke in die Geschichte der Drogerie, der Herstellung von Kosmetika anno dazumal und in alte Traditionen und Rezepturen.
Innovative Kosmetikherstellerinnen wiederum erzählen wie zum Beispiel Bienenprodukte in Schönheitscremes transformiert werden können oder die Essenz der Stadt in Fläschchen und Tiegeln eingefangen werden kann.
Ein Film von Katharina Reigersberg