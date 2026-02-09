Dokumentation
Das Land in der Stadt: Der Steiermarkfrühling
Seit fast drei Jahrzehnten ist die Steiermark am Wiener Rathausplatz zu Gast. Und wenn die Steiermark ruft, sind die Wienerinnen und Wiener zu zigtausenden da.
- 19.03.2026
- 12:00 - 12:25 Uhr
Dieser größte Bundesländerauftritt in der Bundeshauptstadt ist aber mehr als Steiermark-Urlaub, Kulinarik und steirisches Lebensgefühl.
Hinter den Vorbereitungen und den immer wieder neuen Ideen für das große Fest des steirischen Lebensgefühls steht ein ganzes Jahr Arbeit, denn nach dem Steiermarkfrühling ist vor dem Steiermarkfrühling.
Ein Film von Gregor Waltl.