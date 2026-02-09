Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine ländliche Weinregion mit sanften Hügeln, die mit Weinstöcken bepflanzt sind. Im Vordergrund stehen drei Personen um einen kleinen Tisch. Zwei Männer und eine Frau sind zu sehen. Der erste Mann trägt eine schwarze, gepolsterte Jacke und schaut auf den Tisch, während er mit der linken Hand eine Flasche in der Hand hält. Der zweite Mann hat lockige Haare, trägt eine grüne Jacke und hält ein Weinglas vor sich, während er die Frau ansieht. Die Frau hat lange Haare, trägt eine grüne Jacke und einen langen, grauen Rock mit lila Elementen. Auch sie hält ein Weinglas. Im Hintergrund erkennt man mehrere Reihen von Weinstöcken, die in die Landschaft eingebettet sind. Der Himmel ist klar und die Landschaft wirkt frühlingshaft.

Dokumentation

Das Land in der Stadt: Der Steiermarkfrühling

Seit fast drei Jahrzehnten ist die Steiermark am Wiener Rathausplatz zu Gast. Und wenn die Steiermark ruft, sind die Wienerinnen und Wiener zu zigtausenden da.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.03.2026
12:00 - 12:25 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt zwei Männer, die an einem Grill stehen. Der Hintergrund besteht aus einem gelben Gebäude mit weißen Fensterrahmen und grünen Fensterläden. Der Mann links trägt eine schwarze Kappe und eine Brille. Er trägt ein graues Oberteil unter einer schwarzen Schürze und bearbeitet gerade Fleisch. Der Mann rechts hat ebenfalls eine schwarze Kappe, ein helles Sweatshirt mit einem kragenähnlichen Teil aus Fleece und eine schwarze Schürze an. Er ist dabei, ein Stück Fleisch auf dem Grill zu wenden, aus dem Rauch aufsteigt. Auf dem Tisch vor den Männern sind verschiedene Zutaten angeordnet: Es gibt frische Tomaten, Blattsalat, Ketchup, Gewürze in kleinen Gläsern, sowie Hamburgerbrötchen. In der Nähe des Grills steht eine Grillwanne. Im Hintergrund sind ein paar Töpfe und ein bunter Windspiel sichtbar, das in der Nähe eines Fensters steht. Die Szenerie vermittelt eine gemütliche Atmosphäre, die mit dem Kochen und der Zubereitung von Speisen verbunden ist.
Zu Gast in Dobl bei den "Ribeyeboys" Robert Buchberger und Nino Sifkovits.
Quelle: Gregor Waltl

Dieser größte Bundesländerauftritt in der Bundeshauptstadt ist aber mehr als Steiermark-Urlaub, Kulinarik und steirisches Lebensgefühl.

Hinter den Vorbereitungen und den immer wieder neuen Ideen für das große Fest des steirischen Lebensgefühls steht ein ganzes Jahr Arbeit, denn nach dem Steiermarkfrühling ist vor dem Steiermarkfrühling.

Ein Film von Gregor Waltl.

