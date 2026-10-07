Das Kanaltal - Leben in Vielfalt

Dreiländereck - Karnische Alpen, Karawanken.

Quelle: Landesstudio Kärnten

Dazu kommt eine landschaftliche Schönheit, die sich nur jenen erschließt, die nicht vorbei fahren, sondern sich in einem Tal, das bis vor hundert Jahren noch Teil Österreichs war, auf Entdeckungsreise begeben.



Ein Film, der von einer stillen Schönheit erzählt und von Menschen, die hier leben und arbeiten, die erhalten und bewahren, die neue Wege gehen und von hier aus gelernt haben, die Welt der Berge zu entdecken.



Ein Film von Waltraud Jäger.