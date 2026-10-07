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Das Bild zeigt eine Kirche mit rotem spitzen Turm, umgeben von grünen Wiesen und Bäumen. Im Hintergrund sind sanfte Hügel und Berge sichtbar. Ein Friedhof liegt neben der Kirche, sowie eine gepflasterte Fläche.

Dokumentation

Das Kanaltal - Leben in Vielfalt

Das Gebiet im italienisch-slowenisch-österreichischen Grenzgebiet am Schnittpunkt romanischer, slawischer und deutscher Kultur ist ein einzigartiger Grenzraum in Europa.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.11.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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Reisedoku

Reise

Die Menschen mit ihren verschiedenen Sprachen, die wechselvolle Geschichte, bis zum Kanaltal von heute, in dem Grenzen Vergangenheit sind und die Menschen sich in Italienisch, slowenisch deutsch und friulanisch verständigen und verstehen.

Das Bild zeigt die Karnischen Alpen mit steilen, aufragenden Felsformationen und einer Vegetation, die sich an den Berghängen anpasst. Der Himmel ist blau mit einigen Wolken.
Dreiländereck - Karnische Alpen, Karawanken.
Quelle: Landesstudio Kärnten

Dazu kommt eine landschaftliche Schönheit, die sich nur jenen erschließt, die nicht vorbei fahren, sondern sich in einem Tal, das bis vor hundert Jahren noch Teil Österreichs war, auf Entdeckungsreise begeben.

Ein Film, der von einer stillen Schönheit erzählt und von Menschen, die hier leben und arbeiten, die erhalten und bewahren, die neue Wege gehen und von hier aus gelernt haben, die Welt der Berge zu entdecken.

Ein Film von Waltraud Jäger.

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