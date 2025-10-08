Dokumentation
Das Elsass – Eine kulinarische Reise durch das Jahr
Das Elsass ist eine der vielseitigsten Regionen Frankreichs. Die kulinarische Reisedokumentation stellt die Köstlichkeiten der Region vor und die Menschen, die diese mit viel Liebe zubereiten.
- 08.10.2025
- 13:15 - 14:45 Uhr
Landwirt Mathieu Deybach beispielsweise betreibt mit seiner Familie einen Bergbauernhof in den hohen Vogesen. Alle Spezialitäten, die dort oben serviert werden, stellt die Familie selbst her – vom Blaubeerkuchen bis zum Münsterkäse.
Wo die deutsch-französische Grenze verläuft, ist der Arbeitsplatz von Jeremy Fuchs. Er ist der letzte Berufsfischer auf dem Rhein und will Süßwasserfische wieder mehr in aller Munde bringen.
Im Landschaftshotel „48 Grad Nord“ trifft Elsässer Spitzenküche auf skandinavische Hygge. Koch Frédéric Metzger zaubert dort Haute-Cuisine – aus lokalen Zutaten, die alle maximal 50 Kilometer vom Hotel entfernt produziert worden sind.
Die Dokumentation zeigt die malerische Landschaft des Elsass durch die Jahreszeiten hindurch und präsentiert besondere lokale Spezialitäten.