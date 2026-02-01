Hauptnavigation

Cornwall – Wilde Küste, grünes Herz

Die Grafschaft Cornwall ist eine wahre Überraschung: An der südwestlichen Spitze Großbritanniens bildet Cornwall eine Halbinsel mit wilden Moorgebieten und Hunderten Sandstränden.

Verfügbar
weltweit
bis 23.02.2026

Judith Rakers macht sich auf die Reise in eine Region, in der das Leben so oft wie möglich draußen stattfindet. Und das - so sagen die Einheimischen - tut der Seele gut.

Die Südküste, auch "kornische Riviera" genannt, beherbergt malerische Hafendörfer, hat eine subtropische, wunderschöne Pflanzenwelt und bietet zahlreiche Wandermöglichkeiten. Die Nordküste ist von zahlreichen Badeorten mit grandiosen Klippen gesäumt, darunter etliche Surfhotspots. Sobald das Wetter es zulässt, verbringen die Menschen ihre Zeit draußen und werden aktiv. Denn "Cornwall musst du dir erarbeiten", sagen die Einwohner und meinen damit: raus aus dem Auto und bis an den Rand der Klippe gehen, hinein in die Natur oder in den Pub und die Atmosphäre spüren.

Und so macht sich Judith auf Entdeckungsreise, um das wahre Lebensgefühl in Cornwall zu entdecken. Dabei erlebt sie so manche Überraschung: von exotischen Pflanzen über karibisch anmutende Strände bis hin zu herrlich verrückten Menschen.

