Ciao Bella! Alte Dörfer - neues Leben

Auch Biccari in Apulien drohte auszusterben. Doch heute leben etwa zweieinhalb tausend Einwohner hier, weil Antonio Beatrice, der junge Bürgermeister, das italienische sogenannte Abstammungsprinzip nutzt, um den Wegzug zu stoppen und Menschen nach Biccari zu locken. Das Prinzip besagt vereinfacht: Wer als Ausländer italienische Vorfahren hat, hat die Möglichkeit auf eine italienische Staatsbürgerschaft und damit die Chance auf ein Leben in Italien. Dieses Prinzip nutzten auch Fiorella und José Perochena mit ihren beiden Kindern aus Peru. Ihre Heimatstadt Lima erschien ihnen nicht mehr lebenswert und Fiorella Percochenas Oma ist Italienerin. So landete die Familie vor zwei Jahren in Biccari. Ihre Kinder gehen dort in die örtliche Schule, die nur deshalb weiter existiert, weil über die Hälfte der Kinder aus dem Ausland kommt. Die "Fremden" haben aus Biccari ein lebendiges Dorf gemacht, in der heute viele Welten verschmelzen. "Wir sind glücklich, einen solchen Platz gefunden zu haben", sagt Fiorella Perochena.