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Dokumentation

Cammino Celeste - Der italienische Himmelsweg

Der italienische Himmelsweg "Cammino Celeste" führt von den Ufern der Adria zu den majestätischen Gipfeln der Julischen Alpen – entlang geschichtsträchtiger Orte und imposanten Landschaften.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 12.05.2026

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Reisedoku

Reise

Die Dokumentation folgt auf diesem Weg der bewegten Geschichte Norditaliens und zeigt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, eindrucksvolle Bauwerke und historische Plätze.

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