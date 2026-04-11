Dokumentation
Cammino Celeste - Der italienische Himmelsweg
Der italienische Himmelsweg "Cammino Celeste" führt von den Ufern der Adria zu den majestätischen Gipfeln der Julischen Alpen – entlang geschichtsträchtiger Orte und imposanten Landschaften.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 12.05.2026
Die Dokumentation folgt auf diesem Weg der bewegten Geschichte Norditaliens und zeigt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, eindrucksvolle Bauwerke und historische Plätze.