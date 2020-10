Dokumentation

Breslau und das Tal der Schlösser

Das Hirschberger Tal am Fuße des Riesengebirges ist als Tal der Schlösser bekannt, da man dort so viele Schlösser und Herrenhäuser auf so engem Raum findet wie sonst selten in Europa. Bauwerke wie Schloss Lomnitz oder Stonsdorf locken mit barocker Pracht inmitten weitläufiger Parkanlagen. Ein weiterer Besuchermagnet ist die niederschlesische Metropole Breslau. Die ehemalige Hauptstadt Schlesiens gilt als eine der schönsten Städte Polens.

Datum: 13.10.2020