Blåvand erleben – Lieblingsplatz an der dänischen Westküste

Blaues Wasser, weiße Strände und ganz viel Dänemark: Blåvand ist der westlichste Zipfel Dänemarks und bei Urlaubern sehr beliebt. Ein Ort, an dem das Meer auf den Himmel trifft, so wirbt Blåvand für sich. Was macht den Urlaubsort so besonders? Und lohnt sich auch ein Besuch schon in der Vorsaison? Britta von Lucke will es herausfinden. Sie erkundet die kilometerlangen Strände, besucht einen luxuriösen Sechssterne-Campingplatz und hilft mit beim Bonschen machen in Dänemarks ältester Zuckerwarenfabrik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.11.2025
13:45 - 14:30 Uhr

