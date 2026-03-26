Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Bezauberndes Venetien

Dokumentation

Bezauberndes Venetien

Die Villa Tiepolo Passi als typische Landvilla und die Villa dei Vescovi als ehemaliger Sommersitz der Bischöfe von Padua sind Schauplätze dieser Kurzdokumentation.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.07.2026

Mehr

Reisedoku

Reise

Beide Anwesen sind eindrucksvolle Beispiele venezianischer Baukunst. Die landschaftlichen Besonderheiten werden gekonnt in die Architektur mit einbezogen.

"Die Villa Tiepolo Passi (im Bild oben) vor den Stadttoren von Treviso wurde gemäß alten Aufzeichnungen vor 500 Jahren von Alvise Cornaro und seinem Bruder Giacomo erbaut.", erklärt der Historiker Conte Alberto Passi. "Die Familie Tiepolo ist eine angesehene, mächtige Familie in der venezianischen Geschichte.

Sie zählt zu den zwölf Familien, die im Jahr 697 den ersten Dogen von Venedig gewählt haben. Und diese waren es auch, die damit begonnen hatten, im Hinterland die Landwirtschaft und die dazugehörende Infrastruktur aufzubauen.", so Conte Alberto Passi weiter.

Das Bild zeigt die Villa dei Vescovi, umgeben von einer beeindruckenden Landschaft in den Euganeischen Hügeln. Die Villa ist ein imposantes Bauwerk mit einer symmetrischen Fassade und großen, offenen Arkaden im oberen Geschoss. Der Eingangsbereich der Villa ist durch einen Torbogen markiert, der in eine gepflegte Gartenlandschaft führt. Vor der Villa erstreckt sich ein gut gestalteter Garten mit kunstvoll geschnittenen Sträuchern und einem gepflasterten Weg, der zum Gebäude führt. Im Hintergrund sind sanfte Hügel und Weinreben sichtbar, die die ländliche Umgebung des Hauses unterstreichen. Weitere Gebäude sind in der Nähe der Villa zu sehen, einschließlich kleinerer landwirtschaftlicher Strukturen, die im Einklang mit der Architektur der Villa stehen. Der Himmel ist klar und blau, was die Farben der Natur und der Villa lebendig erscheinen lässt. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Ruhe und historischem Erbe, das mit der venezianischen Baukunst verbunden ist.
Villa Vescovi in Torreglia
Quelle: Lagoon Motion Pictures

"Die Gärten der venezianischen Villen bilden - ganz im Sinne des bedeutendsten Renaissance-Architekten Oberitaliens, Andrea Palladio - eine wohlgeordnete, kunstvolle Landschaft." Der zentrale Baukörper der Villa dei Vescovi in Torreglia (im Ortsteil Luvigliano) in den Euganeischen Hügeln wurde im 16. Jahrhundert von Giovanni Maria Falconetto entworfen und ist bis heute fast unverändert geblieben.

"Die Aufteilung der Villa dei Vescovi unterscheidet sich von den späteren palladianischen Villen, denn die landwirtschaftlichen Gebäude stehen in Distanz zum Herrenhaus.", erläutert die Tourismus-Managerin Valentina Artusi. Die Architektin Jana Revedin ergänzt, es brauche viel mehr Qualität, gut an einem Hügel zu bauen als in einer Ebene.

"Der Hügel bedeutet Perspektive.", erklärt sie. Dafür ist die Villa dei Vescovi ein Paradebeispiel. Die Bischöfe verbrachten hier die Sommer und luden Gäste zum Gedankenaustausch ein. Über Jahrhunderte hinweg war die Villa ein geistig-kulturelles Zentrum. Inzwischen gehört sie dem gemeinnützigen "Fondo Ambiente Italiano", ist umfangreich renoviert worden und kann öffentlich besucht werden.

Nach einem Film von Björn Kölz und Karim Kosta
Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.