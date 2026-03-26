Bezauberndes Venetien

Villa Vescovi in Torreglia

Quelle: Lagoon Motion Pictures

"Die Gärten der venezianischen Villen bilden - ganz im Sinne des bedeutendsten Renaissance-Architekten Oberitaliens, Andrea Palladio - eine wohlgeordnete, kunstvolle Landschaft." Der zentrale Baukörper der Villa dei Vescovi in Torreglia (im Ortsteil Luvigliano) in den Euganeischen Hügeln wurde im 16. Jahrhundert von Giovanni Maria Falconetto entworfen und ist bis heute fast unverändert geblieben.



"Die Aufteilung der Villa dei Vescovi unterscheidet sich von den späteren palladianischen Villen, denn die landwirtschaftlichen Gebäude stehen in Distanz zum Herrenhaus.", erläutert die Tourismus-Managerin Valentina Artusi. Die Architektin Jana Revedin ergänzt, es brauche viel mehr Qualität, gut an einem Hügel zu bauen als in einer Ebene.



"Der Hügel bedeutet Perspektive.", erklärt sie. Dafür ist die Villa dei Vescovi ein Paradebeispiel. Die Bischöfe verbrachten hier die Sommer und luden Gäste zum Gedankenaustausch ein. Über Jahrhunderte hinweg war die Villa ein geistig-kulturelles Zentrum. Inzwischen gehört sie dem gemeinnützigen "Fondo Ambiente Italiano", ist umfangreich renoviert worden und kann öffentlich besucht werden.



Nach einem Film von Björn Kölz und Karim Kosta

Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl