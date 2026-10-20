Dokumentation
Bahnknoten Kyoto
Japan ist ein Land der Gegensätze. Diese zeigen sich auch im Bahnverkehr in der alten japanischen Kaiserstadt Kioto - Hochgeschwindigkeit und Bimmelbahn, beides gibt es dort zu entdecken.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 16:15 - 17:00 Uhr
Kioto ist auch ein Brennpunkt des Schienenverkehrs. Das architektonisch kühne Bahnhofsgebäude setzte in den 1990er-Jahren Maßstäbe. In der Stadt der vielen Tempel ist der Bahnhof geradezu selbst zu einem Tempel des Verkehrs geworden.
Der Verkehrsknoten der Millionenmetropole zeigt die ungeheure Vielfalt der japanischen Eisenbahn. Und im großen Eisenbahnmuseum wird die Geschichte des legendären Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszuges erklärt. Doch in der pulsierenden Metropole gibt es auch ein fast abgeschiedenes Tal mit einer der populärsten Freizeitbahnen Japans.