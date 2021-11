Dokumentation

Bahnknoten Kyoto

Japan ist ein Land der Gegensätze. Diese zeigen sich auch im Bahnverkehr in der alten japanische Kaiserstadt Kyoto - Hochgeschwindigkeit und Bimmelbahn, beides gibt es hier zu entdecken. Kyoto ist auch ein Brennpunkt des Schienenverkehrs. Das architektonisch kühne Bahnhofsgebäude setzte in den 1990er-Jahren Maßstäbe. In der Stadt der vielen Tempel ist der Bahnhof geradezu selbst zu einem Tempel des Verkehrs geworden.

