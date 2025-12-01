Hauptnavigation

Eine Person mit Rucksack und auf Schlittschuhen läuft auf einem zugefrorenen See. Im Hintergrund geht die Sonne unter.

Dokumentation

Auf Schlittschuhen durch Schweden

Blauer Himmel, rote Häuschen und Eis bis zum Horizont. In Mittelschweden frieren die Seen verlässlich im Winter zu, deshalb reisen immer mehr Menschen zum Schlittschuhlaufen nach Schweden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.12.2025
14:40 - 15:25 Uhr

Reisedoku

Reise

Thilo Tautz hat sich einer kleinen Gruppe schwedischer Eisläufer angeschlossen, gemeinsam sind sie drei Tage lang auf dem Mälaren unterwegs, einem der größten Seen des Landes. Gelaufen wird mit speziellen Wanderschlittschuhen, die lange, flexible Kufen haben.

Große Tagesausflüge von 60, 70 Kilometern sind damit kein Problem. Jeder Läufer trägt einen Rucksack mit Rettungsutensilien, denn mit einem Einbruch ins Eis muss jederzeit gerechnet werden. Die Eisexperten erkennen die tückischen Stellen aber meist schon aus der Entfernung. Sie haben Dutzende Wörter für die verschiedenen Arten von Eis, es gibt spezielle Eislauflandkarten und viele Eisklubs aus Stockholm, die sich am Wochenende zu langen Touren verabreden.

Mittags setzen sie sich auf eine der kleinen felsigen Inseln und machen Fika, das schwedische Picknick. Die größte Belohnung für alle Schlittschuhläufer ist allerdings das sogenannte Black Ice, das glatte, harte, perfekte Eis nach bitterkalten Nächten, auf dem man so leicht dahingleitet und denkt, man könne fliegen.

