Dokumentation
Auf der Baltischen Eisenbahn durch Estland
Ein Filmteam erkundet eins der am dünnsten besiedelten Länder Europas mit der Eisenbahn und erlebt dabei Natur und Kultur des ehemals russischen und deutsch geprägten Landes.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 18:45 - 19:15 Uhr
Gerade zur Mittsommerzeit tauen dort Land und Leute im wahrsten Sinne des Wortes auf. Die Reise führt von der Hafenstadt Paldiski im Nordwesten über die Hauptstadt Tallinn Richtung Osten bis zur russischen Grenze nach Narwa.
Weiter Richtung Süden erlebt das Team die ehemalige europäische Kulturhauptstadt Tartu und landet schließlich in Valga an der Grenze zu Lettland.
Es besucht die von der UNESCO geadelte Altstadt Tallinns, berühmt für die gut erhaltenen Bauten aus der Hansezeit. Weiter Richtung Osten wird der Zug sicher von der ersten Lokführerin Estlands gesteuert. Im endlosen Grün Estlands fühlen sich viele Tiere wohl - im Nationalpark Alutaguse leben vor allem viele Braunbären. In Narwa, der östlichsten Stadt Estlands, erfahren die Filmemacher, dass dort die Mehrheit der Einwohner russischstämmig ist.