Dokumentation
Auf den Spuren Erzherzog Johanns in den Schladminger Tauern
Wolfgang Scherz und Manuel Mellacher widmen sich dem Leben und Wirken einer der prägendsten Persönlichkeiten der Steiermark: Erzherzog Johann - und seinen Spuren in der Steiermark bis heute.
In eindrucksvollen Bildern und historischen Reenactments wird sein vielseitiges Erbe lebendig - von seiner Begeisterung für die Bergwelt bis hin zu seinen weitreichenden Reformen in Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Kultur.
Als leidenschaftlicher Bergsteiger bestieg Johann unter anderem den Hochgolling und die Haseneckscharte - Erlebnisse, die anhand von Originalzitaten aus seinen Tagebüchern nachvollziehbar werden. Schauplätze wie der Riesachsee und der Gasthof Tetter geben Einblick in seine Reisen und Interessen.
Neben der Natur lag dem "steirischen Prinzen" besonders die Almwirtschaft am Herzen. Auf der Harmeralm gewährt die Familie Binder Einblick in eine Lebensweise, die in direkter Tradition seiner Reformen steht.
Im Bereich Jagd und Forst setzte Johann nachhaltige Impulse: Markus Lengdorfer und Paul-Josef Colloredo-Mannsfeld führen seine Ideen heute mit modernen Mitteln weiter.
Und auch in Volkskultur und Musik - etwa durch die Öblarner Festspiele, das Steirische Heimatwerk oder Musikerin Viktoria Brandner - zeigt sich sein Vermächtnis bis heute.