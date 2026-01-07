Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Auf den Spuren Erzherzog Johanns in den Schladminger Tauern
Das Bild zeigt eine idyllische Landschaft mit einem ruhigen, klaren See in der Mitte. Die Umgebung ist von steilen, bewaldeten Bergen umgeben, deren grüne Hänge bis zum Wasser hinunterführen. Die Berge sind teils mit Felsen und teils mit dichten Wäldern bedeckt, die sich über die Hänge verteilen. Am Ufer des Sees sind einige Gebäude, vermutlich Almhütten, erkennbar. Auf dem Wasser ist ein kleines, hölzernes Boot zu sehen, in dem zwei Personen sitzen. Sie rudern sanft über die spiegelglatte Oberfläche des Sees. Der Himmel ist bewölkt, was dem Bild eine sanfte, gedämpfte Lichtatmosphäre verleiht. Insgesamt vermittelt die Szene ein Gefühl von Ruhe und Naturverbundenheit, unterstrichen durch die majestätischen Berge und die stille Wasseroberfläche.

Dokumentation

Auf den Spuren Erzherzog Johanns in den Schladminger Tauern

Wolfgang Scherz und Manuel Mellacher widmen sich dem Leben und Wirken einer der prägendsten Persönlichkeiten der Steiermark: Erzherzog Johann - und seinen Spuren in der Steiermark bis heute.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.02.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt eine historische Zeichnung eines Mannes in traditioneller Tracht. Der Mann trägt einen grünen Hut und ist in eine Jacke mit aufwendigen Verzierungen gekleidet. Die Jacke ist in hellen Farben, mit grünen und orangen Elementen, sowie kunstvollen Stickereien geschmückt. Der Mann hält in einer Hand ein kleines, braunes Objekt, möglicherweise einen Stock oder ein Werkzeug. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf, und es sind auch andere Zeichnungen und Papiere sichtbar, die auf einem Tisch oder einer anderen Oberfläche liegen. Das Bild strahlt ein Gefühl von Tradition und historischem Erbe aus.
Zeichnungen, die Erzherzog Johann anfertigen ließ dienen heute als Vorlagen für aktuelles Trachtendesign.
Quelle: locustmedia Filmproduktion GmbH

In eindrucksvollen Bildern und historischen Reenactments wird sein vielseitiges Erbe lebendig - von seiner Begeisterung für die Bergwelt bis hin zu seinen weitreichenden Reformen in Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Kultur.

Als leidenschaftlicher Bergsteiger bestieg Johann unter anderem den Hochgolling und die Haseneckscharte - Erlebnisse, die anhand von Originalzitaten aus seinen Tagebüchern nachvollziehbar werden. Schauplätze wie der Riesachsee und der Gasthof Tetter geben Einblick in seine Reisen und Interessen.

Die Abbildung zeigt mehrere Männer in traditioneller Bergsteigerkleidung, die auf einem Hügel in einer alpinen Landschaft stehen. Der Fokus liegt auf einem Mann in der Mitte, der einen grauen Anzug mit grünen Akzenten trägt und einen breiten, dunklen Hut auf hat. Er blickt nach oben in die Ferne. Im Hintergrund sieht man die majestätischen Berge der Schladminger Tauern, umgeben von grünem Gras und felsigen Abhängen. Ein weiterer Mann steht leicht im Schatten rechts hinter dem Hauptmann, während ein dritter Mann sich etwas weiter links mit einem Wanderstock auf einen Stein stützt. Der Himmel ist blau mit vereinzelten weißen Wolken. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Abenteuer und der Erkundung der Natur.
Erzherzog Johann war oft in den Schladminger Tauern unterwegs um seiner Sehnsucht nach den Bergen nachzugehen.
Quelle: locustmedia Filmproduktion GmbH

Neben der Natur lag dem "steirischen Prinzen" besonders die Almwirtschaft am Herzen. Auf der Harmeralm gewährt die Familie Binder Einblick in eine Lebensweise, die in direkter Tradition seiner Reformen steht.

Im Bereich Jagd und Forst setzte Johann nachhaltige Impulse: Markus Lengdorfer und Paul-Josef Colloredo-Mannsfeld führen seine Ideen heute mit modernen Mitteln weiter.

Und auch in Volkskultur und Musik - etwa durch die Öblarner Festspiele, das Steirische Heimatwerk oder Musikerin Viktoria Brandner - zeigt sich sein Vermächtnis bis heute.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.