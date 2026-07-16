Dokumentation
Auf dem Tauernradweg
Geht es auf dem Tauernradweg wirklich nur bergab? Tamina Kallert macht die Probe. Sie startet bei den berühmten Krimmeler Wasserfällen, die zu den höchsten in Europa zählen.
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Die alpine Radtour, die in Österreich beginnt und in Deutschland endet, führt meistens entlang der Salzach. Unterwegs besucht Tamina Kallert das "Hans-Peter-Porsche-Traumwerk" in Anger und einen bescheidenen Einsiedler bei Saalfelden.
Beim Bartweltmeister Fritz probiert sie die angeblich besten Käsenockerln. Rechts und links des Wegs warten auf die Radler immer wieder kleine Abenteuer: In Saalfeld gibt es eine Sommerrodelbahn mit 60 Kurven auf anderthalb Kilometern, und in der Seisenbergklamm kann man eine wilde Canyoning-Tour machen.