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Zwei Frauen lächelnd vor einem Bienenstock

Dokumentation

Attraktion Allgäu - Seele des Südens

Imposante Gipfel, sattes Grün, tiefblaue Seen: die Landschaften des Allgäus sind zweifellos beeindruckend. Aber: Prägen sie auch die Menschen? Gibt es ein Allgäuer Lebensgefühl?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
17:00 - 18:30 Uhr
Ton
AD

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Reisedoku

Reise

Das Leben im Allgäu war lange Zeit geprägt von Einfachheit und Härte. So gelten die Allgäuer heute noch eigensinnig und verschlossen, aber auch als gewieft und geschäftstüchtig. Das Allgäu ist das Land der "Mächeler", also der Macher, die ihr "Ding" durchziehen.

Junge Allgäuerinnen und Allgäuer boxen heute Umweltschutzprojekte durch oder stellen Start-ups auf die Beine. So wie zum Beispiel Martin Säckl, Raphael Vogler und Simon Abele. An den von ihnen organisierten Aufräumtagen holen Hunderte Freiwillige tonnenweise Plastikmüll aus den Allgäuer Alpen.

Der Film porträtiert außerdem Künstler und eine Familie, die jedes Jahr eine Alp bewirtschaftet, einen international renommierten Schmetterlingsforscher und einen Käsehersteller - ein Allgäu zwischen Güllefass und "Thinktank". So geht der Film auch dem Allgäuer Lebensgefühl jenseits gängiger Heimatklischees nach.

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