Dokumentation
Antwerpen und die Schelde
Laura Lange erkundet Antwerpen und die Region zwischen Hafenmetropole und Nordsee. Was macht die Stadt besonders, und welche Geheimtipps gibt es noch zu entdecken?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.11.2026
- 15:30 - 16:15 Uhr
Entlang der beiden Schelde-Arme prägen üppige Deichlandschaften, weite Wiesen, malerische Dörfer und maritime Küstenstädte das Bild. Anfang 2024 erhielt die Region den Status UNESCO Global Geopark.
Außerdem im Nordseereport: ein Naturjuwel mitten im Hafen von Antwerpen, ein Fotokünstler, der auf die Gefahren des Meeres aufmerksam macht, und ein junger Fischer aus Zeeland, der mithilfe von Social Media die traditionellen Trachten seiner Vorfahren wiederbeleben möchte.