Dokumentation
Adelshäuser im Bodenseeraum
Die Habsburger, adelige Rittergeschlechter bis hin zum letzten Kaiser Frankreichs - sie alle haben sich rund um den Bodensee angesiedelt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.10.2026
- 15:05 - 16:00 Uhr
Viele ihrer Nachkommen leben noch heute standesgemäß in Palästen, Schlössern und Burgen rund um das sogenannte "Schwäbische Meer". Der Film bietet einen dokumentarischen Streifzug durch historische Adelshäuser im Bodenseeraum und damit in den vier Staaten der Bodenseeregion: Österreich, Deutschland, Schweiz und Fürstentum Liechtenstein.
Ines Hergovits-Gasser zeigt adelige Familien, die Einblicke in ihr Leben gewähren, Bilder von märchenhaften Schlössern und Burgen und turbulente Geschichten großer Adelsgeschlechter aus historischer Sicht.