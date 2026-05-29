Dokumentation
Abenteuer Amerika - Mit dem Rucksack von Ost nach West
Samuel Häde reist per Anhalter von Ost nach West durch die Vereinigten Staaten, um kurz vor den 60. Präsidentschaftswahlen 2024 zu erfahren, wie junge Amerikaner ticken.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.06.2026
- 14:45 - 15:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Auf seiner Reise gewinnt er tiefe Einblicke in die Sichtweisen einer jungen Generation, durchquert 15 US-Bundesstaaten, erlebt in einsamen Zeltnächten die Natur Amerikas, paddelt in einem Kanu den Green River in Utah hinunter und legt über 8500 Kilometer zurück.
Ein Roadtrip-Abenteuer mitten in das Herz Amerikas.