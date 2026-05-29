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Die letzte Etappe: per Anhalter versucht Samuel über Las Vegas nach San Francisco zu reisen

Dokumentation

Abenteuer Amerika - Mit dem Rucksack von Ost nach West

Samuel Häde reist per Anhalter von Ost nach West durch die Vereinigten Staaten, um kurz vor den 60. Präsidentschaftswahlen 2024 zu erfahren, wie junge Amerikaner ticken.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.06.2026
14:45 - 15:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Reisedoku

Reise

Auf seiner Reise gewinnt er tiefe Einblicke in die Sichtweisen einer jungen Generation, durchquert 15 US-Bundesstaaten, erlebt in einsamen Zeltnächten die Natur Amerikas, paddelt in einem Kanu den Green River in Utah hinunter und legt über 8500 Kilometer zurück.

Ein Roadtrip-Abenteuer mitten in das Herz Amerikas.

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