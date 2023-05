50 Gründe, Südschweden zu lieben

In Västervik trifft das Team die Tochter von ABBA-Frontmann Björn Ulvaeus, die dort ein Hotel ihres Vaters leitet. Berühmt ist Västervik für den wunderschönen Schärengarten mit seinen 5000 Inseln. Nach Gränna in Småland fahren Familien, um Süßes einzukaufen: die sogenannten Polkaschweinchen-Bonbons wurden dort erfunden. Vorbei an einem der größten See Europas, dem Vänernsee, geht es an die karge Küste von Bohuslän, der Heimat der schwedischen Austern.