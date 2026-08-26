Dokumentation
50 Gründe, Südschweden zu lieben
Riesige Wälder, einsame Sandstrände, bunte Holzstädte - der Süden Schwedens bietet all das, was wir Deutschen an Skandinavien so schätzen. Die Reise geht kreuz und quer durch die Region: Dabei finden sich ohne Probleme "50 Gründe, Südschweden zu lieben". - Ein Film mit adretten Städtchen, freundlichen Menschen und malerischen Landschaften.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.09.2026
- 15:30 - 17:00 Uhr
In dem Städtchen Vimmerby können Fans von Astrid Lindgren ihr Geburtshaus und Grab besuchen. Dort gibt es "Astrid Lindgrens Welt", das größte Freilufttheater Schwedens, in dem Pippi Langstrumpf regelmäßig durch die Villa Kunterbunt turnt. Die hübsche Kleinstadt Ystad ist dagegen etwas für Krimifreunde, denn die können dort auf den Spuren von Kommissar Wallander wandeln. In Kristianstad entsteht in einer Bäckerei eine Spezialität Südschwedens: der Spettekaka - ein turmähnlicher Kuchen, der bei keiner Hochzeit fehlen darf.
Als eine der begehrtesten Adressen, sich zu trauen, gilt das Wasserschloss von Kalmar. Die Hafenstadt Kalmar ist auch das Tor zur Insel Öland. Dort verbringt die schwedische Königsfamilie im Palast Solliden ihren Sommerurlaub. Auf Öland steht auch der "Lange Jan", der höchste Leuchtturm Schwedens, mitten in einem vogelreichen Naturreservat. Ein traditionelles Gericht der Insel sind die Kroppkakor, mit Schweinefleisch gefüllte Kartoffelklöße.
In Västervik trifft das Team die Tochter von ABBA-Frontmann Björn Ulvaeus, die dort ein Hotel ihres Vaters leitet. Berühmt ist Västervik für den wunderschönen Schärengarten mit seinen 5000 Inseln. Nach Gränna in Småland fahren Familien, um Süßes einzukaufen: die sogenannten Polkaschweinchen-Bonbons wurden dort erfunden. Vorbei an einem der größten See Europas, dem Vänernsee, geht es an die karge Küste von Bohuslän, der Heimat der schwedischen Austern.
Die Stadt Göteborg, die Strände von Halland, eine 1200 Jahre alte Eiche und das einzige Ikea-Museum der Welt sind weitere Station auf der Reise.