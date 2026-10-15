Dokumentation
125 Jahre Schwäbische Alb-Bahn
Sie sollte um die Jahrtausendwende stillgelegt werden: die Nebenbahnstrecke zwischen Engstingen und Schelklingen. Doch die Schwäbische Alb-Bahn hatte nun schon ihr 125. Jubiläum. Dass es die Schienentrasse über die Münsinger Alb überhaupt noch gibt, ist enthusiastischen Eisenbahnfreunden zu verdanken. Die gründeten vor 15 Jahren den Verein "Schwäbische Alb-Bahn", aus dem fünf Jahre später die Betriebsgesellschaft gleichen Namens hervorging.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 31.10.2028
Und so konnte der Bahnverkehr aufrechterhalten werden. Um das 125. Jubiläum gehörig zu feiern, kam auch eine der originalen Dampfzahnrad-Loks, die "97 501", hoch auf die Alb geschnauft. Und zwar über die Geislinger Steige, da die Schienen an der Honauer Steige 1970 rausgerissen wurden. Ein mächtiger Umweg für die fast 100-jährige Lok. Der Film dokumentiert die spannende Fahrt der "97 501" und die Geschichte der Schwäbischen Alb-Bahn.