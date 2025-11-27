Panamericana: Die Highlights

Dabei besucht er Orte, die jenseits der üblichen Touristenrouten liegen, trifft interessante Menschen und nimmt Teil an deren Alltag - sei es bei der eisigen Jagd mit den modernen Inuit oder auf der Pirsch nach wildlebenden Bären mit dem Schweizer Tierfotografen Peter Dettling. Reto Brennwald besucht den Goldsucher Ron Smallwood, die Religionsgemeinschaft der Hutterer in Kanada und den scharfzüngigen schwarzen Komiker Kamau Bell in San Francisco. In Salt Lake City begegnet er schiessfreudigen Mormonen und in Argentinien den wilden Gauchos. Die Panamericana steht dabei nicht als fixe Route im Zentrum. Sie bildet lediglich den roten Faden für den Reporter, der sich auch auf Nebenschauplätzen auf Entdeckungsreise macht.